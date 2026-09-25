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UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ MDR ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI MDR ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈੱਸ, ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

Know How much MDR will be charged on UPI payments
UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ MDR ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ (X/UPI_NPCI)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 25, 2026 at 9:59 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: UPI MDR 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ MDR ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ UPI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ UPI MDR (ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ) 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ UPI ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਖੁਦ ਇੱਕੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (MRP) ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ MDR ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ MDR ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੇਗਾ!

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (P2P) UPI ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ UPI ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ MDR ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। UPI QR ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ MDR ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ MDR-ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ₹2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ UPI ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MDR-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ MDR ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਆਰੀ MDR ਦਰ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ₹75,000 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MDR ₹300 ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੀਮਾ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਾਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ₹5 ਦਾ ਫਲੈਟ MDR ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਹਕ MDR ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਵਪਾਰੀ MDR ਦੀ ਲਾਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ।

ਆਓ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ...

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ₹5,000 ਦੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ UPI MDR ₹20 ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ₹5,000 ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ MDR ₹100 ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹5,000 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। MDR ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਯੋਗ UPI ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇਹ MDR ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਜਿਸਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਨੂੰ, 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ UPI ਐਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ PSP ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ UPI ਐਪ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ MDR ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਰਵਰਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ UPI ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ 'UPI 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ' ਅਤੇ 'UPI 123Pay' ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ UPI ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਲੀਆ ਵਿਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਚੇ UPI ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਚਾਰਜ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਜ਼-ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਚਾਰਜ ਹਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.22 ਤੋਂ 0.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 0.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 0.30 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਥਾਈਲੈਂਡ 10 ਬਾਹਟ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਫੀਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ MDR

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MDR ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਭੌਤਿਕ POS ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਮਾ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ QR ਕੋਡ-ਅਧਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 0.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹200 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਹੈ। ₹20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਭੌਤਿਕ POS ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MDR 0.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ QR ਕੋਡ-ਅਧਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 0.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ। RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ MDR ਨਹੀਂ ਹੈ।

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