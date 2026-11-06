ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਰੇਟ
ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰੋ।
Published : November 6, 2026 at 11:57 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਸਮੇਤ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਨਤੇਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।
'24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ'
ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰੇ MCX ਗੋਲਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ 1.18% ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ₹1,41,900 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ₹1.42 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਸਨ। MCX ਸਿਲਵਰ ਫਿਊਚਰਜ਼ 1.54% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,84,640 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਹੈ। 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 999 ਚਾਂਦੀ (ਜਿਸਨੂੰ 99.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ – ₹141,980/10 ਗ੍ਰਾਮ
22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ – ₹130,396/10 ਗ੍ਰਾਮ
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ – ₹183,990/1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ – ₹142,490/10 ਗ੍ਰਾਮ
22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ – ₹130,616/10 ਗ੍ਰਾਮ
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ – ₹184,310/1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ – ₹142,610/10 ਗ੍ਰਾਮ
22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ – ₹130,726/10 ਗ੍ਰਾਮ
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ – ₹184,460/1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ – ₹142,250/10 ਗ੍ਰਾਮ
22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ – ₹130,396/10 ਗ੍ਰਾਮ
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ – ₹184,200/1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ – ₹142,660/10 ਗ੍ਰਾਮ
22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ – ₹130,773/10 ਗ੍ਰਾਮ
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ – ₹184,740/1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ – ₹142,850/10 ਗ੍ਰਾਮ
22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ – ₹130,946/10 ਗ੍ਰਾਮ
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ – ₹184,980/1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
'ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ'
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 24-ਕੈਰੇਟ ਜਾਂ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹107,033 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹184,430 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਗੋਲਡ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੀਈਓ (ਭਾਰਤ) ਸਚਿਨ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ'।
'ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 25-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਰਹੀ'
ਸੇਨਕੋ ਗੋਲਡ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸੁਵਾਂਕਰ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੈਰੇਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 25-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
Share Market Update: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ, ਸੈਂਸੈਕਸ 1400 ਅੰਕ ਉਛਲਿਆ
ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ੀ
PF ਕਢਵਾਉਣ: ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਵਿਆਹ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਣੋ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਕਾਮਾ ਜਿਊਲਰੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਕੋਲਿਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ 9K ਤੋਂ 19K ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ, ਜੜੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹3 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰੁਪਏ-ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।