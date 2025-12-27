ETV Bharat / business

ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ! ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 332.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਡਕਾਰ ਗਏ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ

ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ। ਕੇਐਸਬੀਸੀ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹332.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

Keralites consume liquor worth Rs 332 crore during the Christmas celebrations
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 332.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਡਕਾਰ ਗਏ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ (canva)
By ETV Bharat Business Team

Published : December 27, 2025 at 12:01 PM IST

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਇਸ ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਬੇਵਰੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਕੇਐਸਬੀਸੀ) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਗਈ।

ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 332.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ

ਕੇਐਸਬੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 22 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਵਕੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 332.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 229.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ

ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 114.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ₹81.34 ਕਰੋੜ, 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ₹77.62 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ₹59.21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੀ ਖਪਤ

KSBC 22 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਕਰੀ

KSBC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 30 ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ

KSBC ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

