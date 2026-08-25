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ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਾਤੁਰਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, Amazon, BigBasket ਅਤੇ Swiggy Instamart ਦੇ ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ

ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

KARNATAKA FOOD LICENSE SUSPENSION
Amazon, BigBasket ਅਤੇ Swiggy Instamart ਦੇ ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ (ians)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 25, 2026 at 2:00 PM IST

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ਬੰਗਲੁਰੂ: ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਬਿਗਬਾਸਕੇਟ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ - ਦੇ ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਲ ਅਤੇ ਬੀਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਤੁਰਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦਾਤੁਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਦਾਤੁਰਾ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ 'ਤੇ FSSAI (ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਦਾਤੁਰਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਦਾਤੁਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 'ਥੋਰਨ ਐਪਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਕੇ. ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਦਾਤੁਰਾ ਫਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਵੇਚਣਾ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।" ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਤੁਰਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆਉਣਾ, ਭਰਮ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਐਮਾਜ਼ਾਨ: ਕੰਪਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

Swiggy Instamart: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

BigBasket: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨੂੰ "ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਨਹੀਂ" ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤੁਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਸਪਲਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਗੋਂ ਦਾਤੁਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਪਸ ਤੋਂ ਦਾਤੁਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

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