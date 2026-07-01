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LPG Price Cut: ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੇਟ

ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ।

GAS CYLINDER PRICE
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (IANS)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 1, 2026 at 10:02 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਟਰਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੇ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ 183.50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹਨ।

ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹3,113.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ₹2,930 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲਣ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਐਲਪੀਜੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ₹942, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ₹941.50, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ₹968 ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ₹957.50 ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤਾਂ ₹994 ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ₹1,031.50 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ "ਸਾਊਦੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ" ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੈਸ ਆਯਾਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਬੋਝ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ₹42 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,113.50 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਈ ਵਿੱਚ, ₹993 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਪਿਛਲੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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