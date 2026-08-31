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ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 'ਕਾਰਬਨ ਬਜ਼ਾਰ' ਦੀ ਲੋੜ: CII-IIM ਰਿਪੋਰਟ

ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟੈਕਸ (ਸੀਬੀਏਐਮ) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਬਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

INDIAN EXPORTERS
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 31, 2026 at 1:22 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਬਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀਆਈਆਈ) ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਬਨ-ਕੀਮਤ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (CBAM) ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਖਾਦ, ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ

ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ "ਕੀਮਤ ਕਾਲਰ" ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਝਣ ਲਈ $22 ਤੋਂ $60 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੀਮਤ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ

ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

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CII IIM REPORT
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