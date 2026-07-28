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ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਹਨਸਨ ਪਾਊਡਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਭਰੇਗੀ 52,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।

JOHNSON AND JOHNSON TALC LITIGATION
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (IANS)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 28, 2026 at 9:14 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਹਨਸਨ ਆਪਣੇ ਟੈਲਕ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 5.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 52,642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੇਬੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਲਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

95% ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 95% ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਸਹਿਮਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਹਨਸਨ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ 2027 ਵਿੱਚ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਰਕਮ 2028 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਏਰਿਕ ਹਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਟੈਲਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਸਬੈਸਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

J&J ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ

ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:

ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਲਕ-ਅਧਾਰਤ "ਜੌਨਸਨ ਬੇਬੀ ਪਾਊਡਰ" ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ, ਸਿਰਫ ਮੱਕੀ ਦੇ ਸਟਾਰਚ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਾਊਡਰ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੰਡ: 2023 ਵਿੱਚ, J&J ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ "ਕੇਨਵਿਊ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, J&J ਨੇ ਟੈਲਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਸੋਥੈਲੀਓਮਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

TAGGED:

TALC LITIGATION
ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਹਨਸਨ ਪਾਊਡਰ
JOHNSON AND JOHNSON TALC LITIGATION
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ
JOHNSON AND JOHNSON TALC LITIGATION

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