ਜੀਓ ਦਾ ਮੈਗਾ ਆਈਪੀਓ ਬੰਪਰ ਮੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬੰਦ, GMP ’ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਉਛਾਲ, ਹੁਣ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ !

ਜੀਓ ਦਾ ਮੈਗਾ ਆਈਪੀਓ ਬੰਪਰ ਮੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬੰਦ, GMP ’ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਉਛਾਲ, ਹੁਣ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ !
ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦਾ 30,213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਈਪੀਓ 22.19 ਗੁਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
Published : October 24, 2026 at 6:38 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ 30,213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।
ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਮੰਗ
ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਮੈਗਾ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 22.19 ਵਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 19.75 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 421.87 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (QIBs) ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 70.55 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (NII) ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 14 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 2.72 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.93 ਗੁਣਾ ਅਤੇ 7.60 ਗੁਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ; ਇੰਝ ਕਰੋ ਚੈੱਕ
ਆਈਪੀਓ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮਗਰੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਆਈਪੀਓ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੀਐਸਈ, ਐਨਐਸਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੇਫਿਨ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀਜ (KFin Technologies) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਜਿਹੜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਫਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਧੂਮ, 22 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੰਪਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (GMP) ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 250 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਓ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ 1,119 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਸੂਚੀ ਲਗਭਗ 1,369 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 22.34% ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ
ਇਸ ਆਈਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 30,213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 27,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ (RJIL) ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਪੀਓ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (RIL) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 1% ਡਿੱਗ ਗਏ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 52-ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 26% ਹੇਠਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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