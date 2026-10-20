ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 8,109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠੇ, 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਗਾਹਕੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ
ਜੀਓ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 30 ਵਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ₹2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ।
Published : October 20, 2026 at 1:02 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦਾ ਮੈਗਾ ਆਈਪੀਓ ਕੱਲ੍ਹ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਈਪੀਓ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਓ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ 30 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਓ ਨੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹8,110 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ₹2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਅ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ 212 ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ₹8,109.85 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਭਾਵ, ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ₹1,119।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀਓ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ।
- ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਬਲੈਕਰੌਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਡੇਲਿਟੀ, ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ, ਕੈਪੀਟਲ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ: ਸਿੰਗਾਪੁਰ (GIC), ਅਬੂ ਧਾਬੀ (ADIA), ਕਤਰ (QIA), ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਵੀ Jio ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।
- ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ LIC, SBI ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, HDFC, ICICI ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਰੇਲੂ ਫੰਡ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ IPO ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
- ਤਾਰੀਖਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਇਹ IPO ਕੱਲ੍ਹ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ ₹1,065 ਅਤੇ ₹1,119 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼: ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਸ਼ੇਅਰ (ਇੱਕ ਲਾਟ) ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹13,428 ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ: ਕੰਪਨੀ ਇਸ IPO ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ₹30,213 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਆਈਪੀਓ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਜਿਸਦੀ ਜੀਓ ਵਿੱਚ 66.43% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ) ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਈਪੀਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕਾਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।