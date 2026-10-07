Jio IPO ਦੀ ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ GMP ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੋ...
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
Published : October 7, 2026 at 8:19 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (RIL) ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇਕਾਈ, ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਲਿਮਟਿਡ (JPL), ਆਪਣਾ ਬੇਹੱਦ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ IPO ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ (ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ) ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ IPO ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
IPO ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾਂ (ਸੰਭਾਵਿਤ)
ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ PTI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ IPO ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ:
ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੌਰ: 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
IPO ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ: 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
IPO ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ: 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ: 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਸਟਿੰਗ: 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
ਕੰਪਨੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 'ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' (SEBI) ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ 'ਰੈੱਡ ਹੈਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ' ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ SEBI ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਮੁੱਲ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ
Jio Platforms ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ IPO ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 143-146 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੇ ਉੱਦਮ ਮੁੱਲ (enterprise valuation) 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ IPO ਦੇ ਤਹਿਤ 27 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ (price band) 1,150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1,220 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਭ
ਇਸ IPO ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਲਗਭਗ ₹27,500 ਕਰੋੜ) 'ਜਿਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼' (Jio Platforms) ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਇਕਾਈ, 'ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਇਨਫੋਕਾਮ' (Reliance Jio Infocomm) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IPO ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ 'ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼' ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 10% ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀ
ਜਿਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-2026 (FY26) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ: ₹1,46,885 ਕਰੋੜ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ: ₹30,053 ਕਰੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਧਾਰ: ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 50.6 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕ (39.29% ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ) ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਵਿੱਚ 15.79 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕ (32.89% ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ) ਹਨ।
5G ਨੈੱਟਵਰਕ: ਜੀਓ (Jio) ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ 26.85 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕ ਹਨ।
ਇਹ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।