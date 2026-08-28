ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਕੰਪਨੀ ₹27 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
Published : August 28, 2026 at 8:32 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ, ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਆਈਪੀਓ) ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਈਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 37,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਕੋਲ ਡਰਾਫਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ।
ਸੇਬੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਈਪੀਓ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
270 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਕੰਪਨੀ
ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ (ਡੀਆਰਐਚਪੀ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ 270 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 2.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਗਭਗ $137 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਆਈਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ₹37,700 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਪੀਓ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਨਐਸਈ) 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਈਪੀਓ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
IPO ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ Jio Platforms ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, Reliance Jio Infocomm Ltd. (RJIL) ਦੇ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
Jio Platforms ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ IPO 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Google ਨੇ 7.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ₹33,737 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਵੇਸ਼
Jio Platforms ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Facebook ਪ੍ਰਮੋਟਰ Meta ਤੋਂ 9.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ₹43,574 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। Google ਨੇ 7.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ₹33,737 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਲੇਕ, ਵਿਸਟਾ ਇਕੁਇਟੀ ਪਾਰਟਨਰਜ਼, ਜਨਰਲ ਅਟਲਾਂਟਿਕ, ਕੇਕੇਆਰ, ਮੁਬਾਡਾਲਾ, ਏਡੀਆਈਏ, ਟੀਪੀਜੀ, ਐਲ ਕੈਟਰਟਨ, ਪੀਆਈਐਫ, ਇੰਟੇਲ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਕੁਆਲਕਾਮ ਵੈਂਚਰਸ ਸਮੇਤ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹74,745 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 15.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੀ ਪੇਡ-ਅੱਪ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 66.43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ 17.71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਲੇਕ, ਵਿਸਟਾ ਇਕੁਇਟੀ ਪਾਰਟਨਰਜ਼, ਜਨਰਲ ਅਟਲਾਂਟਿਕ, ਕੇਕੇਆਰ, ਮੁਬਾਡਾਲਾ, ਏਡੀਆਈਏ, ਟੀਪੀਜੀ, ਐਲ ਕੈਟਰਟਨ, ਪੀਆਈਐਫ, ਇੰਟੇਲ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਕੁਆਲਕਾਮ ਵੈਂਚਰਸ ਸਮੇਤ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹74,745 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 15.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੀ ਪੇਡ-ਅੱਪ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 66.43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ 17.71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
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