ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੇ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਪਲਬਧ... ਜੀਓ-ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਨਯਾਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਘੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੀਓ-ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਨਯਾਰਾ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : September 29, 2026 at 6:44 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ Jio-ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਨਯਾਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (IOC), BPCL, ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ?
ਦਰਅਸਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $108 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ, ਨਿਯਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
- Jio-BP: ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ 50 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਨਯਾਰਾ ਐਨਰਜੀ: ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ 70 ਤੋਂ 200 ਲੀਟਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਵਾਹਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 40-50 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ 600 ਲੀਟਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਟਾਕ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
Jio-BP ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਈਂਧਨ ਮਿਲੇ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਯਾਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।