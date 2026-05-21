ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਪਰ ਕਮਾਈ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ 'ਜੀ ਰਾਮ ਐਕਟ', ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਪਰ ਕਮਾਈ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ 'ਜੀ ਰਾਮ ਐਕਟ', ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
"ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ" ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣਗੇ।
Published : May 21, 2026 at 5:30 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ), ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ, "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ - ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ," ਜਾਂ VB-G RAM G ਯੋਜਨਾ (G RAM G ਐਕਟ), ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਲਆਉਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
₹1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਜਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹95,692.31 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ₹1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੁਣ, 100 ਦੀ ਥਾਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਅਕੁਸ਼ਲ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ 'ਸਮਾਰਟ ਜੌਬ ਕਾਰਡ' ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ 'ਸਮਾਰਟ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ' ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।