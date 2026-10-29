ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੇ ਤੋੜਿਆ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ; ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਦਾ ਗ੍ਰੋਥ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁਣ 9%
ਜੈਫਰੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 9% ਤੱਕ ਵਧਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : October 29, 2026 at 4:19 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਜੈਫਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਹੈ।
15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ
ਜੈਫਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2021 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜੈਫਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2028 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਘਟਿਆ
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਉੱਚ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਸੀ।
ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ 47% ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੈਫਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹5.7 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ₹7.1 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2.6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੈਫਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।