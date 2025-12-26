ਜਾਪਾਨ ਨੇ 58 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼!

ਜਾਪਾਨ ਨੇ 58 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼!
ਵਧਦੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਪਾਨ ਨੇ 9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੇਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ।
Published : December 26, 2025 at 1:00 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ 9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੇਨ (ਲੱਗਭਗ 58 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 9.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਖਰਚ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਰਾਫਟ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 9.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੇ ਤਾਕਾਇਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਨੂੰ GDP ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਪਾਨ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਨਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟਾਈਪ-12 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਆਫ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 970 ਬਿਲੀਅਨ ਯੇਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ-12 ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਲੱਗਭਗ 1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੁਮਾਮੋਟੋ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।