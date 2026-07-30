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ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ ਦੇਰੀ, ਭਲਕੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ, 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ

ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ITR FILING ALERT
ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ ਦੇਰੀ, ਭਲਕੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 30, 2026 at 1:33 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਹੈ।

'ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਲੋਡ'

ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਉੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ITR-1 ਜਾਂ ITR-2 ਫਾਰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ।

ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ:

  • ਫਾਰਮ 16: ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।
  • AIS: ਸਲਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਆਨ, ਜੋ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਫਾਰਮ 26AS: ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕੁੱਲ TDS ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ: ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਣਾ


ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਨੇ ITR ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਾਲਮ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ
31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ₹5,000 (ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ₹1,000) ਤੱਕ ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

TAGGED:

ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ
ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਲੋਡ
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ITR ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ
ITR FILING ALERT

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