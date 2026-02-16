ETV Bharat / business

ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਦੀ ਮੱਠੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਫਲੈਟ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ 0.55% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

Sensex fall over 9 percent in opening session
ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਫਲੈਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : February 16, 2026 at 12:38 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਠੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ 9:25 ਵਜੇ, BSE ਸੈਂਸੈਕਸ 22 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.02% ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 83,604 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ NSE ਨਿਫਟੀ 6 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.03% ਡਿੱਗ ਕੇ 25,464 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਿਡਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ 100 0.34% ਡਿੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਸਮਾਲਕੈਪ 100 0.47% ਡਿੱਗਿਆ।

ਸੈਕਟਰਲ ਇੰਡੈਕਸ ਸਥਿਤੀ

ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ IT ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ। ਨਿਫਟੀ IT ਇੰਡੈਕਸ 0.55% ਹੇਠਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ 0.84% ​​ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ 0.93% ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਅਲਟੀ 0.55% ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ

ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਹੋਰ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 60,000 ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। 59,700–60,000 ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿੰਟ ਅਤੇ PCE ਮਹਿੰਗਾਈ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ ਸੂਚਕਾਂਕ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਿੱਕੇਈ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ ਨੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ₹7,395 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ ₹5,553 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਬਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਮੂਡ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੀਮਾ-ਬੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਿਫਟੀ ਲਈ, 25,300–25,350 ਪੱਧਰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 26,600–26,650 ਪੱਧਰ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

