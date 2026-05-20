ਲਗਜ਼ਰੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ; ਕੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
Published : May 20, 2026 at 2:18 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੀਨ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਜਣ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਐਨਾਰੌਕ (ANAROCK) ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਚੀਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ?
ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ: ਚੀਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਓਵਰਬਿਲਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰੀ-ਸੇਲ ਮਾਡਲ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਸੁਮੇਲ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 17% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਰਫ 9% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (Fiscal Revenue) ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ 40% ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਿਰਾਵਟ (ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ) ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਵਾਲ: ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ?
ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ: ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25% ਤੋਂ 29% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਘਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 70% ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ "ਖਰੀ ਰੈੱਡ ਲਾਇਨ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰ ਸਾਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬਫਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ।
ਸਵਾਲ: ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ?
ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ: ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 762 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਰ-ਮੂਵ-ਇਨ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਣ ਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਐਵਰਗ੍ਰਾਂਡੇ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਸੇਲ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ?
ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ: ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰੀ-ਸੇਲ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ "ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ" ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2021 ਵਿੱਚ 37% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 18% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਓਵਰਹੀਟ' ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ?
ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ: ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 19%, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 13% ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 12% ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ 26 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 19 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ₹20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰ-ਲਗਜ਼ਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 12% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਚੀਨ ਦੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ?
ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅੰਤਮ-ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ (ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 36% ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਏ ਜੋ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਘੱਟਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ: ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਕੜੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 509,000 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਲਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਔਸਤ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ "ਮੰਗ ਏਅਰ ਪਾਕੇਟ" (ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 10-15% ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ: ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਛੇ ਮੁੱਖ 'ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ' ਹਨ:
18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਓਵਰਹੈਂਗ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਕੇ ਘਰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾ ਵਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤਰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਿਗੜਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ-ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਨੁਪਾਤ: ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ: ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀਆਂ EMI ਔਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ: ਬਿਲਡਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਕਮਜ਼ੋਰ 90-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਈ: ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਘਟਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ NRI ਪ੍ਰਵਾਹ: REITs ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPI) ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ NRI ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
