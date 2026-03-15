ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ: ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ? ਜਾਣੋ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।

By ETV Bharat Business Team

Published : March 15, 2026 at 2:54 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਬੀਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਈਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜ਼ਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਾਜ਼ਾਰ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ (ਸੀਪੀਓ), ਅਤੇ ਪਾਮੋਲੀਨ ਤੇਲ ਲਈ। ਨਰਮ ਤੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਪਾਹ ਬੀਜ ਤੇਲ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਡੀਗਮ ਤੇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ $10-20 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟੀ ਹੋਈ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ 10-11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀਮਤ 162 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ, ਇਹ 172-173 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਖਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਕਿਸਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ 'ਤੇ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਟਾਕ ਘੱਟ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੰਸਥਾ, ਸੋਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਇਆਬੀਨ ਸਟਾਕ 6.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 5.841 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਗੰਢਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਗੰਢਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਬੀਜ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 6,700-6,725 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਦਾਦਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 150 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 13,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2,350-2,450 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2,350-2,495 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਨ (15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ।

ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5,650-5,700 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5,250-5,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 750 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 15,550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 400 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 14,900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਡੀਗਮ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 400 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 11,950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ 25 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 7,000-7,475 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਤੇਲ 50 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 16,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਘੋਲਨ ਵਾਲੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 2,680-2,980 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਪੀਓ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 13,050 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਪਾਮੋਲੀਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 550 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 14,750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਪਾਮੋਲੀਨ ਐਕਸ ਕਾਂਡਲਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ 600 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 13,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 14,050 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ।

