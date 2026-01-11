ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿਗੜਿਆ! ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਅਤੇ ਚਾਹ ਸਮੇਤ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਸੰਕਟ
ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖ਼ਤਰਾ ਵਿੱਚ।
Published : January 11, 2026 at 8:01 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ
ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ (INSTC) ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਕਟ
ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਰਾਨੀ ਰਿਆਲ (ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 1.5 ਲੱਖ ਰਿਆਲ ਤੱਕ) ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਇਰਾਨ ਵਪਾਰ
ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ $1.68 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ $1.24 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ ਅਤੇ $0.44 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $0.80 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚੌਲ, ਚਾਹ, ਖੰਡ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਅਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ, ਕੱਚ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਰਯਾਤ-ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਾਗਤਾਂ
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਲੈਕਆਊਟ ਨੇ ਕਾਰਗੋ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ (INSTC) ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰਸਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ INSTC 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਕਾਰਗੋ ਆਵਾਜਾਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।