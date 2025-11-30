ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ 14 ਨਵੇਂ ਆਈਪੀਓ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ IPO ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : November 30, 2025 at 4:18 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਗਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੀਸ਼ੋ ਸਮੇਤ 14 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮੀਸ਼ੋ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 11 ਆਈਪੀਓ ਐਸਐਮਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈਪੀਓ
1. ਮੀਸ਼ੋ ਆਈਪੀਓ
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਮੀਸ਼ੋ 3 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਈਪੀਓ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (OFS) ਰਾਹੀਂ ₹5,421.2 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ₹105-₹111 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੂਚੀਕਰਨ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
2. ਐਕਬਸ Aequs IPO
ਵਿਭਿੰਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਿਰਮਾਤਾ Aequs ਵੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ IPO ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਅਤੇ OFS ਰਾਹੀਂ ₹921.81 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ₹118-124 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੂਚੀਕਰਨ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
3. ਵਿਦਿਆ ਵਾਇਰਜ਼ IPO
ਵਿਦਿਆ ਵਾਇਰਜ਼ ਦਾ IPO ਵੀ 3 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਆਕਾਰ ₹300 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਤਾਂਬੇ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ₹48-₹52 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਾਟ ਵਿੱਚ 288 ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹14,976 ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਚੀਕਰਨ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
SME ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, SME ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ 11 IPO ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- Ravelcare (₹24.10 ਕਰੋੜ)
- Invicta Diagnostic (₹28.12 ਕਰੋੜ)
- Clear Secured Services (₹85.60 ਕਰੋੜ)
- Speb Adhesives (₹33.73 ਕਰੋੜ)
- Astron Multigrain (₹18.40 ਕਰੋੜ)
- Neochem Bio Solutions (₹44.97 ਕਰੋੜ)
- Helloji Holidays (₹10.96 ਕਰੋੜ)
- Shri Kanha Stainless (₹46.28 ਕਰੋੜ)
- Luxury Time (₹18.74 ਕਰੋੜ)
- Western Overseas Study Abroad (₹10.07 ਕਰੋੜ)
- Methodhub Software (₹87.50 ਕਰੋੜ)
ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਗੀਆਂ।
- 2 ਦਸੰਬਰ: SSMD ਐਗਰੋਟੈਕ ਇੰਡੀਆ
- 3 ਦਸੰਬਰ: ਮਦਰ ਨਿਊਟਰੀ ਫੂਡਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਕੇ ਸਿਲਕ ਮਿੱਲਜ਼
- 5 ਦਸੰਬਰ: ਐਕਸੈਟੋ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼, ਲਾਜੀਕਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼, ਅਤੇ ਪਰਪਲ ਵੇਵ ਇਨਫੋਕਾਮ
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ BSE SME ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੇਨਬੋਰਡ IPO ਅਤੇ SME IPO ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।