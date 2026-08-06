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ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ! ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਡੇਅਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ IPO

ਮਿਲਕੀ ਮਿਸਟ ਦਾ 1,553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਈਪੀਓ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ,ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬੈਂਡ 133 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 140 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

UPCOMING IPOS
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (GETTY IMAGE)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 6, 2026 at 1:22 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਿਲਕੀ ਮਿਸਟ ਡੇਅਰੀ ਫੂਡਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (IPO) ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ₹133 ਤੋਂ ₹140 ਦਾ ਮੁੱਲ ਬੈਂਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। IPO ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ, 11 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ, 13 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ IPO

ਮਿਲਕੀ ਮਿਸਟ ਦਾ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ IPO ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਟਸਨ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਡੋਡਲਾ ਡੇਅਰੀ, ਅਤੇ ਪਰਾਗ ਮਿਲਕ ਫੂਡਜ਼।

ਟੇਮਾਸੇਕ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਾਰ ਘਟਿਆ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ₹2,035 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਟੇਮਾਸੇਕ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋਂਗਸੋਂਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਆਈਪੀਓ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ₹482 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ₹1,553 ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

  1. ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ: ₹1,428 ਕਰੋੜ (ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ)।
  2. ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (OFS): ₹125 ਕਰੋੜ (ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਤੀਸ਼ਕੁਮਾਰ ਟੀ. ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਐਸ. ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਗੇ)।
  3. ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: IPO ਦਾ 50% ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ (QIBs) ਲਈ, 15% ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (NIIs) ਲਈ, ਅਤੇ 35% ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।

ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਜੁਟਾਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਮਿਲਕੀ ਮਿਸਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ (PAT) 176% ਵਧ ਕੇ ₹127 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ₹3,138.4 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਦੇ ₹496.8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ, ਪੇਰੁੰਡੁਰਾਈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਵੇਅ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਪਨੀਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਮਿਤੀ

IPO ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ₹10,310 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹10,778 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 18 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ਼ੂ ਲਈ ਬੁੱਕ-ਰਨਿੰਗ ਲੀਡ ਮੈਨੇਜਰ JM ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਐਕਸਿਸ ਕੈਪੀਟਲ, ਅਤੇ IIFL ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਨ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

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