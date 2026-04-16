ਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਗੇ 34,000 ਰੁਪਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਚੈਕ

ਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ 8.25% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

EPFO UPDATE 2026
By ETV Bharat Business Team

Published : April 16, 2026 at 12:44 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ PF (ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ - ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

8.25% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ, PF ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 8.25% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। EPFO ​​ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ PF ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ? (ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ)

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਐਫ ਬੈਲੇਂਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਔਸਤ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹400,000 ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ 8.25% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹33,000 ਤੋਂ ₹34,000 ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ₹500,000 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹41,250 ਹੋਵੇਗੀ। ₹1 ਮਿਲੀਅਨ (₹10 ਲੱਖ) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ₹82,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

EPFO ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਉਮੰਗ (UMANG) ਐਪ

  • ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਉਮੰਗ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ,
  • 'EPFO' ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ 'ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇਖੋ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  • ਆਪਣਾ UAN ਅਤੇ OTP ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।

EPFO ਪੋਰਟਲ

ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਪਾਸਬੁੱਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ UAN ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ, 'ਡਾਊਨਲੋਡ/ਵੇਖੋ ਪਾਸਬੁੱਕ' ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ।

SMS ਸੇਵਾ

ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 7738299899 'ਤੇ 'EPFOHO UAN ENG' ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ SMS ਭੇਜੋ। ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਸੇਵਾ: ਤੁਸੀਂ 011-22901406 'ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

EPFO 3.0: ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ PF ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'EPFO 3.0' ਦੇ ਤਹਿਤ, PF ਫੰਡ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3-4 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ UAN KYC ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਵੇ।

