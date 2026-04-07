ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: ਸੀਤਾਰਮਨ
Published : April 7, 2026 at 10:25 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ।
ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ (ਐਨਆਈਪੀਐਫਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। "ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ," ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।"
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਘਟਾਈਆਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਿੱਤੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। SEZ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ) ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ
28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ₹21.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) 'ਤੇ ₹29.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।
ਉਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।" 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ..." ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ (ਰਾਜ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਇਕਲੌਤੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟ ਕੇ 75.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ 19.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ $688 ਬਿਲੀਅਨ (31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਅਗਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ "ਤਿਆਗ" ਜਾਂ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਝਵਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਿੰਗਸਟਾਰ ਡੀਬੀਆਰਐਸ, ਐਸ ਐਂਡ ਪੀ, ਅਤੇ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੰਜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ GDP ਦੇ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 2030-31 ਤੱਕ GDP ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।"
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ, ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਘਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।