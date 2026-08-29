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ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਸਿਸ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਲਾਪਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਇਨਫੋਸਿਸ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਲਕਸ਼ ਗੋਪੀਸੇਟੀ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

Infosys
ਲਕਸ਼ ਗੋਪੀਸੇੱਟੀ (Photo credit- infosyspublicservices)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 29, 2026 at 11:52 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਸਿਸ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਲਕਸ਼ ਗੋਪੀਸੇਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਕਸ਼ ਗੋਪੀਸੇਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ

ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਕਸ਼ ਗੋਪੀਸੇਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਈਏ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 320 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 400 ਭਾਰਤੀ ਚੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਸੇ 153 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇਪਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਲਕਸ਼ ਗੋਪੀਸੇੱਟੀ ਕੌਣ ਹੈ?

ਲਕਸ਼ ਗੋਪੀਸੇੱਟੀ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ 'ਇਨਫੋਸਿਸ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼' ਦੇ ਮੁਖੀ (ਸੀਈਓ) ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਨਫੋਸਿਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਐਕਸੈਂਚਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਆਈਬੀਐਮ, ਪੀਡਬਲਯੂਸੀ ਅਤੇ ਐਚਸੀਐਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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