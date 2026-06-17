ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ
ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : June 17, 2026 at 12:41 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
1. ਸਖ਼ਤ ਵਿਆਜ ਨਿਯਮ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ' ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ 'ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਮਿਆਦ' (ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਲਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ) ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਗੁਆ ਦੇਵੋਗੇ। ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
2. ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
₹501 ਅਤੇ ₹1,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਲਈ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਫੀਸ ₹350 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
₹5,000 ਅਤੇ ₹10,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਲਈ, ਫੀਸ ਹੁਣ ₹550 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹750 ਹੈ। (ਨੋਟ: ਕਲੱਬ ਵਿਸਤਾਰਾ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਅਤੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।)
3. ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੇਲ ਭਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਈਂਧਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ₹30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1% ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਪਿਛਲੇ ₹50,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
4. ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ
ਕੈਬ, ਬੱਸ ਅਤੇ ਰੇਲ ਬੁਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ ₹40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ 1% ਫੀਸ ਅਤੇ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
5. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਉੱਚ ਲਾਗਤ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ 'ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਰੰਸੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ' (DCC) ਚਾਰਜ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ 1% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ GST ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲ: ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ।