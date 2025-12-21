ਇੰਡੀਗੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਇੰਡੀਗੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਵਾਊਚਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੀਜੀਸੀਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : December 21, 2025 at 11:31 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇੰਡੀਗੋ 10,000 ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਵਾਊਚਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ
ਇੰਡੀਗੋ 3, 4 ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ₹10,000 ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਵਾਊਚਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਊਚਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ (OTAs) ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
DGCA ਅਤੇ ਏਅਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਏਅਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
OTA ਰਾਹੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ OTA ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ OTA ਨੇ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। DGCA ਨੇ ਸਾਰੇ OTA ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ।
ਵੱਡੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
1 ਤੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਕੁੱਲ 4,354 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3, 4 ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2,507 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,456 ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ 51 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਉਡਾਣ ਔਸਤਨ 150 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 3.8 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਊਚਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ 376 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।