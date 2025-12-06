ETV Bharat / business

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਰਿਫੰਡ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

Indigo
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ (ani)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਦਸੰਬਰ, ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਯਾਤਰੀ ਰਿਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੂਰੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ - ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਡੀ-ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਟਿਕਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਕਿਰਾਏ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। "ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼" ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ "ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ" ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ (FDTL) ਨਿਯਮ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

