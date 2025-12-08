IndiGo ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਡਾਊਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

IndiGo ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਡਾਊਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
DGCA ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗੇ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ।
Published : December 8, 2025 at 1:43 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਬੀਐਸਈ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹5,015 ਦੇ ਇੰਟਰਾਡੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 9:45 ਵਜੇ, ਉਹ ₹5,159.50 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 3.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ।
ਡੀਜੀਸੀਏ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ
ਡੀਜੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਹੋਇਆ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (FDTL) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ "ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ" ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਸੁਧਾਰ
ਨਿਯਮਿਤ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,500 ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਸੰਚਾਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ 220 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।