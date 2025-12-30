ETV Bharat / business

ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Indigo Increases Pilot Salary
ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ (PTI)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : December 30, 2025 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਰੋਸਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਇਲਟ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਕਸਤ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (FDTL) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਤ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੀਮਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ, ਪਾਇਲਟ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।

ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਕਈ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੁਧਾਰ

ਘਰੇਲੂ ਲੇਓਵਰ ਭੱਤਾ: ਸਵੇਰੇ 10:01 ਵਜੇ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੇਓਵਰ ਲਈ ਕੈਪਟਨਾਂ ਲਈ ਭੱਤਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭੱਤਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੇਓਵਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ: 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਓਵਰ ਲਈ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਭੱਤਾ ₹100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹150 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ, ਭੱਤਾ ₹50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹75 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਤ ਭੱਤਾ: ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ₹1,000 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਡੈੱਡਹੈੱਡ ਭੱਤਾ: ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬਲਾਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਭੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ₹4,000 ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ₹2,000 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈੱਡਹੈੱਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਫਲਾਈਟ ਤੱਕ ਯਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨਾਂ ਲਈ ਮਾਈਲੇਜ ਭੱਤਾ ₹500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੇਲ-ਸਵੈਪ ਭੱਤਾ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਟੇਲ-ਸਵੈਪ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਘਨ 90 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ₹1,500 ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ₹750 ਮਿਲਣਗੇ।

FDTL ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ FDTL ਨਿਯਮ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਧਾਰ

ਇੰਡੀਗੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 5,085 ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ।

ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

FDTL ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਲਟ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰੇਗਾ।

TAGGED:

INDIGO PILOT SALARY
INDIGO ALLOWANCES FOR PILOTS
INDIGO INCREASES PILOT SALARY
INDIGO
INDIGO HIKES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.