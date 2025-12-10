ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
Published : December 10, 2025 at 6:04 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂਤੀਆ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੁੱਟੀ, ਥਕਾਵਟ ਭਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਤਾਂਤੀਆ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਡਾ. ਖੁਸ਼ਬੂ, ਜੋ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ।"
'ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ'
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਡਾਣ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਸੰਬਲਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ 15 ਘੰਟੇ ਦੇ ਔਖੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੱਕ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ।"
ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30-35% ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਘਰ 'ਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੂਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।"
'ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ'
ਮੌਜੂਦਾ ਉਡਾਣ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੈਸਥ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਯੂਰਪ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਉਡਾਣਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।"
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FHRAI) ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਗੈਰੀਸ਼ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
"ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।'-ਓਬਰਾਏ
'ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ'
FHRAI ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਣਯ ਅਨੇਜਾ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੌਜੂਦਾ ਉਡਾਣ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਫਲਾਈਟ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ: ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ (ITA) 63.37 ਲੱਖ (2020 ਵਿੱਚ), 70.10 ਲੱਖ (2021 ਵਿੱਚ), 143.30 ਲੱਖ (2022 ਵਿੱਚ), 188.99 (2023 ਵਿੱਚ), 205.69 ਲੱਖ (2024 ਵਿੱਚ) ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਈ: 2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀ ਆਗਮਨ (ITAs) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਈ (FEEs) ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ITAs 179.14 ਲੱਖ, FEEs 2,16,467 ਕਰੋੜ (2019), 63.37 ਲੱਖ, FEEs 95,738 ਕਰੋੜ (2020), 70.10 ਲੱਖ, FEEs 63,978 ਕਰੋੜ (2021), 143.30 ਲੱਖ, 1,69,917 ਕਰੋੜ (2022), 188.99 ਲੱਖ, FEEs 2,66,045 ਕਰੋੜ (2023), 205.69 ਲੱਖ, 2,93,033 ਕਰੋੜ (2024)।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2020-21 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ (ਮਿਲੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ): 68.07 (2020-21), 70.04 (2021-22), 76.17 (2022-23), 84.63 (2023-24)।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ:
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਨਕ੍ਰਿਡੀਬਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (IIDP) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਵਿਰਾਸਤ, ਸਾਹਸ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਇਮਰਸਿਵ ਵਰਚੁਅਲ ਟੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ IIDP ਵਿੱਚ ਇੱਕ AI-ਸੰਚਾਲਿਤ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਪਡੇਟਸ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੂਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਪੋਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ:
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ (SG)/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (UTA) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ SG/UTA ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
'ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵੱਲ ਯਤਨ'
ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ 2.0 (SD2.0) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 53 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ, ਚੁਣੌਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿਕਾਸ (CBDD) ਦੇ ਤਹਿਤ 36 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਮੁਹਿੰਮ (PRASHAD) ਦੇ ਤਹਿਤ 54 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ (SASCI), ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 3295.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 40 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਯਾਤਰਾ:
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ' ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਜੀਵਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ (TFL)' ਨਾਮਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਿਕਾਊ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਗੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:
ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਗੋ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸਾਰੇ 65,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੂਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਈਓ, ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦਾ ਬਿਆਨ:
"ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਵਾਧੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ," ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।