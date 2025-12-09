ETV Bharat / business

'ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ', ਪਾਇਲਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਐਫਆਈਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਮੌਸਮ, ਏਟੀਸੀ ਜਾਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਘਟਨਾ ਸੀ।

INDIGO CRISIS
ਪਾਇਲਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ (ians)
By ETV Bharat Business Team

Published : December 9, 2025 at 2:01 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡੀਗੋ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਇਲਟਸ (ਐਫਆਈਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸੀਐਸ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਬੇਤਰਤੀਬ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ "ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ" ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਸਮ, ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ (ਏਟੀਸੀ) ਜਾਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਕਟ ਹੈ।"

'150 ਵਾਧੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਬੋਝ'

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 150 ਵਾਧੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ (FDTL) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਐਫਆਈਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਤੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 7,30,655 ਪੀਐਨਆਰ ਲਈ 745 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ 9,000 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ 6,000 ਬੈਗ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡੀਜੀਸੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ "ਬਹੁਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ" ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕੀ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ?" ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ

ਐਫਆਈਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਏਅਰਬੱਸ ਏ320 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

