ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਭਾਰਤ, 46,500 ਟਨ ਗੈਸ ਲਿਆਂਦੀ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼, 'ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ' - 46,500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗੈਸ ਲੈ ਕੇ - ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਾਡੀਨਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।

By ETV Bharat Business Team

Published : March 17, 2026 at 4:29 PM IST

ਵਾਦੀਨਾਰ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਐਲਪੀਜੀ (ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ) ਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼, ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੇਵਭੂਮੀ ਦਵਾਰਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦੀਨਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ - ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ ਲਗਭਗ 46,500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ, ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੀਨਦਿਆਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈਂਧਨ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ' ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। 'ਮਦਰ ਵੈਸਲ' ਤੋਂ 'ਡੌਟਰ ਵੈਸਲ' (ਸਹਾਇਕ ਜਹਾਜ਼) - ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਿਪ-ਟੂ-ਸ਼ਿਪ (STS) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਾਲਣ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਐਲਪੀਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ - ਤਹਿਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ - ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 611 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸਫਲ ਆਗਮਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਗ ਲਾਡਕੀ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

