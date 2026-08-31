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ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਭੁਗਤਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ UPI ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

UPI UZBEKISTAN
ਯੂਪੀਆਈ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 31, 2026 at 8:40 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਖਾ, NPCI ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (NIPL) ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (NIPC) ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ UPI-ਅਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ QR ਕੋਡ, 'UzQR' ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NIPL ਨੇ 30 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ JSC (NIPC) ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, 'HUMO' ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ (CBU) ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

CBU ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 'HUMO' ਨੂੰ NIPL ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBU ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਨੈਸ਼ਨਲ QR ਫਰੇਮਵਰਕ (UzQR) ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ UPI ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਉਟਲੈਟਾਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਨਕਦੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, UPI ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਫਰਾਂਸ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਕਤਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

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