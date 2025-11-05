ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਬੰਦ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਬੰਦ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਮੁੰਬਈ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE), ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:55 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੋਟ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਫਟੀ 50 ਇੰਡੈਕਸ 165.70 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 25,597.65 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 519.34 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 83,459.15 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਬੀਆਈ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਦੀਪ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਨਿਫਟੀ 0.64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੋਹਰੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ-ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਫਟੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 20-EMA ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ RSI ਵੀ 72.43 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 52.76 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਟਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ।
ਸੈਕਟਰਲ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਨਿਫਟੀ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਆਈਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ 100 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ 100 ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਸਮਾਲਕੈਪ 100 ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 0.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ, ਨਿਫਟੀ 500 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 143 ਸਟਾਕ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ।
ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਫਟੀ ਨੂੰ 25,480-25,440 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25,310, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ 25,820-25,840 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25,840 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਕਦਮ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ 25,960 ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ PSU ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾ-ਬੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 57,450-57,400 ਜ਼ੋਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ 58,250-58,350 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। 58,350 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 58,800 ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।