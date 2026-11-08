ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮਹੂਰਤ ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਠਾਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਰੁਕੀ
ਮਹੂਰਤ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 28.62 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 80,999.40 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
Published : November 8, 2026 at 7:22 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹੂਰਤ ਵਪਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ - ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ - ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
16 ਸਟਾਕ ਵਧੇ ਅਤੇ 14 ਡਿੱਗੇ
ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਸੰਵਤ 2083 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੂਰਤ ਵਪਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 30-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ BSE ਸੈਂਸੈਕਸ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸੂਚਕਾਂਕ 28.62 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 80,999.40 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਸਟਾਕ ਵਧੇ ਅਤੇ 14 ਡਿੱਗ ਗਏ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਂਸੈਕਸ 81,442.11 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 414.09 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 50-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ NSE ਨਿਫਟੀ 43.95 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 24,986.40 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
30 ਸੈਂਸੈਕਸ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਐਵੀਏਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੈਂਟ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਨ ਫਾਰਮਾ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਮਾਰੂਤੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ।
ਵਪਾਰ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ
ਮੁਹੂਰਤ ਵਪਾਰ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮੁਹੂਰਤ', ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁਹੂਰਤ ਵਪਾਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸੰਵਤ ਸਾਲ 2082 ਵਿੱਚ, BSE ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ 3,398.32 ਅੰਕ, ਜਾਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 838.25 ਅੰਕ, ਜਾਂ 3.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਫਟੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ - ਸੰਵਤ 2082 ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ - ਸੈਂਸੈਕਸ 1,718.01 ਅੰਕ, ਜਾਂ 2.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 81,028.02 ਦੇ ਸਰਵ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਫਟੀ 493.75 ਅੰਕ, ਜਾਂ 2.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 25,030.35 ਦੇ ਸਰਵ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਸੈਕਸ 7,781.99 ਅੰਕ ਜਾਂ 10.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 2,331.5 ਅੰਕ ਜਾਂ 10.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ।