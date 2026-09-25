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ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 111 ਅੰਕ ਉਛਲਿਆ, ਨਿਫਟੀ 23,100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਸੈਂਸੈਕਸ ਵਿੱਚ 111 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 23,100 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

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ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤਸਵੀਰ (ani)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 25, 2026 at 1:26 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) ਦਾ ਸੈਂਸੈਕਸ 111 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 73,691.72 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਦਾ ਨਿਫਟੀ 36 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 23,099.55 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।

ਆਈ.ਟੀ. (IT) ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਬੈਂਕਿੰਗ, ਆਟੋ, ਧਾਤੂ (ਮੈਟਲ) ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਨਫੋਸਿਸ (Infosys), ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. (TCS) ਅਤੇ ਐਚ.ਸੀ.ਐਲ. ਟੈਕ (HCL Tech) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.44 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 105.56 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 93.08 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 4,274.39 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (bond yields) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FIIs) ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ: 23,000 ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ

ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵਿਪਿਨ ਦੀਕਸ਼ੈਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, "ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਤਕਨੀਕੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਫਟੀ (Nifty) ਲਈ 23,000 ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ: ਜੇਕਰ ਨਿਫਟੀ (Nifty) 23,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 23,200-23,300 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ 23,400-23,500 ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ: ਜੇਕਰ ਬਜ਼ਾਰ 23,000 ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਿਰਾਵਟ 22,900–22,700 ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, RSI ਸੂਚਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੁਝਾਨ (bearish momentum) ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਿੱਕੇਈ) ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

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