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ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਚ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸੈਂਸੈਕਸ 411 ਅੰਕ ਵਧਿਆ

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।

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ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 21, 2026 at 1:39 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋਮਵਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ

ਸਵੇਰੇ 9:20 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) ਸੈਂਸੈਕਸ 411 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 74,706 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਨਿਫਟੀ 50 ਵੀ 33 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 23,379 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਨ, ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ 100 0.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਸਮਾਲਕੈਪ 100 0.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰੀਅਲਟੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਚਮਕੇ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਬਾਅ

ਸੈਕਟਰਲ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਫਟੀ ਰੀਅਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 1.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਿਫਟੀ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ 0.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਨਿਫਟੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸਯੂ ਬੈਂਕ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਗਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $102 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 85% ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ 10-ਸਾਲਾ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ 5% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣਾ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

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