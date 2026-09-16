ਸੈਂਸੈਕਸ 500 ਅੰਕ ਵਧਿਆ, ਨਿਫਟੀ 23,280 ਤੋਂ ਪਾਰ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ FMCG ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੈਂਸੈਕਸ 500 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 23,280 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ।
Published : September 16, 2026 at 11:06 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ FMCG, ਆਟੋ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨਿਫਟੀ 162 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 23,281 ਦੇ ਇੰਟਰਾਡੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਸੈਂਸੈਕਸ ਵੀ 500 ਅੰਕਾਂ (0.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 74,505 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
'ਬੈਂਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 0.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ'
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੈਕਟਰਲ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਫਟੀ ਐਫਐਮਸੀਜੀ, ਨਿਫਟੀ ਪੀਐਸਯੂ (ਸਰਕਾਰੀ) ਬੈਂਕ, ਨਿਫਟੀ ਸੀਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਆਟੋ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹੇ, ਜੋ 1.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਫਟੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਿੱਚ 0.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 0.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।
'ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ'
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਸਮੈਲ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡੈਕਸ 0.68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਰਮਾ, ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 0.18 ਅਤੇ 0.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ HDFC ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ MD ਅਤੇ CEO ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ NPCI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ (ਯੂਐਸ ਫੈੱਡ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਯੂਐਸ ਫੈੱਡ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (ਐਫਆਈਆਈ) ਵਧ ਰਹੇ ਯੂਐਸ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 23,000 ਤੋਂ 23,260 ਦੇ ਪੱਧਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਇਤਾ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।