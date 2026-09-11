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ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਹਲਚਲ, ਸੈਂਸੈਕਸ 593 ਅੰਕ ਹੇਠਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $108 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੈਂਸੈਕਸ 593 ਅੰਕ ਹੇਠਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 207 ਅੰਕ ਹੇਠਾਂ।

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ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਹਲਚਲ (ians)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 11, 2026 at 11:01 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 593.43 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 74,309.16 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ 50 ਸੂਚਕਾਂਕ ਵੀ 207.50 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 23,270.30 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਗਲਿਆਰੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 108.27 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 10-ਸਾਲਾ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ 4.96% ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5% ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ


ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਫਟੀ ਮੈਟਲ ਵਿੱਚ 2.46% ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਰੀਅਲਟੀ ਵਿੱਚ 1.75% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ (PSU ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ) ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ IT ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ
ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਿੱਕੇਈ 2.90% ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ KOSPI 2.44% ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ (IPO ਮਾਰਕੀਟ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ NSE IPO ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ
INDIAN STOCK MARKET
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