ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਸੈਂਸੈਕਸ 573 ਅੰਕ ਉਛਲਿਆ
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇਜ਼ੀ, ਨਿਫਟੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸੈਂਸੈਕਸ 573 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਚਮਕੇ।
Published : January 2, 2026 at 9:29 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਫਟੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ।
ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 573 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 85,762 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ 182 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 26,328 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਫਟੀ ਨੇ ਵੀ 26,330 ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ।
ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਾਇਮ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ 60,152.35 ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੌੜਾਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, 2,527 ਸਟਾਕ ਵਧੇ, 1,347 ਡਿੱਗੇ, ਅਤੇ 135 ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਟਾਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸੈਕਟਰਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਨਿਫਟੀ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਇਕਲੌਤਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਨਿਫਟੀ ਪੀਐਸਯੂ ਬੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, 1.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ। ਆਟੋ, ਧਾਤ, ਰੀਅਲਟੀ, ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ।
ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਟੋ ਅਤੇ ਮੈਟਲ
ਆਟੋ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਟੋ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਨਿਫਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਡਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲਕੈਪ ਨੇ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ 100 ਸੂਚਕਾਂਕ 1.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਲਕੈਪ 100 ਸੂਚਕਾਂਕ 0.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਨਿਫਟੀ 26,300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 26,500 ਤੋਂ 26,700 ਤੱਕ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।