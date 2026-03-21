ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਬੰਦ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ।
Published : March 21, 2026 at 11:11 AM IST
ਮੁੰਬਈ : ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਿਫਟੀ 0.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 23,114 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਸੈਕਸ 0.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 74,532 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹81,263 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ₹93.49 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰਲ ਸਥਿਤੀ:
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਫਟੀ ਮੈਟਲ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਟਲ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸਯੂ ਬੈਂਕ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਹੈੱਡ ਸਿਧਾਰਥ ਖੇਮਕਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਜ਼ਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 22,950 ਅਤੇ 22,700 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਪਰ ਵੱਲ 23,850 ਅਤੇ 24,000 ਦੇ ਪੱਧਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13% ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।