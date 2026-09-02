ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਛਾਲ, ਧੜਾਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਛਾਲ, ਧੜਾਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ।
Published : September 2, 2026 at 11:41 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਤ ਭਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਸੈਂਸੈਕਸ 472.96 ਅੰਕ (0.61%) ਡਿੱਗ ਕੇ 76,471.32 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਲਗਭਗ 200 ਅੰਕ (0.82%) ਡਿੱਗ ਕੇ 23,858 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਸੈਕਟਰਲ ਸਥਿਤੀ: ਰੀਅਲਟੀ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰੀਅਲਟੀ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ:
- ਨਿਫਟੀ ਰਿਐਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2% ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਨਿਫਟੀ ਆਈਟੀ 1.82% ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਆਟੋ 1.78% ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੀਮੈਂਟ, ਮੀਡੀਆ, ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ।
ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 4 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਉਪਜ 5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ: ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, 23,800 ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਜ਼ਾਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 23,575 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵੱਲ, 24,150-24,215 ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਫਟੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।