ਵਿਸ਼ਵ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਬਜ਼ਾਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 455 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੋਇਆ ਬੰਦ

ਵਿਸ਼ਵ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਬਜ਼ਾਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 455 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੋਇਆ ਬੰਦ
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਸੈਂਸੈਕਸ 455 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 24,600 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 24,570 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
Published : August 7, 2026 at 8:21 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ-ਮੁਕਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਚਕਾਂਕ ਆਪਣੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਧਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।
ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) ਸੈਂਸੈਕਸ 455.59 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 78,499.17 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਨਿਫਟੀ 50 ਇੰਡੈਕਸ 65.35 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 24,570.65 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24,600–24,700 ਜ਼ੋਨ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ, 24,500 ਪੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੀਬਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਬੁਕਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਫਟੀ ਨੂੰ 24,400–24,300 ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਫਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਫਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਬਜਾਜ ਫਿਨਸਰਵ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਂਟ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲਾਰਜਕੈਪ ਪਛੜ ਗਏ, ਜਿਸਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਰਜਕੈਪ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ ਸੂਚਕਾਂਕ 0.22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਲਕੈਪ ਸੂਚਕਾਂਕ 0.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਨਿਫਟੀ ਆਟੋ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਆਈਟੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਿੱਗਜ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਧਰੀ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਰਜਿਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਪੀਐਸਯੂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।