ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 94.56 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਆ 60 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 94.56 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।
Published : March 27, 2026 at 6:01 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆ 60 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 94.56 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆ 94.50 ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਫਿਊਚਰਜ਼, 0.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, $107.4 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤੇਲ-ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ (DXY), ਜੋ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, 0.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 99.67 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਿਆ।
ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰਵੱਈਆ
ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਸੈਕਸ 1,212.15 ਅੰਕ (1.61%) ਡਿੱਗ ਕੇ 74,061.30 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 355.20 ਅੰਕ (1.52%) ਡਿੱਗ ਕੇ 22,951.25 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਵਿੱਚ ₹1,805.37 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਪਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਅੱਜ ਅੰਤਰਬੈਂਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ 94.18 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 94.56 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 93.96 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਾਅ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਏ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।