ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਬਾੜ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਏ 6,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਿਰਾਇਆ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 168% ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : April 20, 2026 at 2:38 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ₹6,813.86 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 13.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2024-25) ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ₹5,400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹6,641.78 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਅਣਵਰਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਵੈਗਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਲੀਆ (NFR) ਵਿੱਚ 168% ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 777.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 168 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ NFR ਟੀਚਾ 720.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ
ਇਸ ਸਕ੍ਰੈਪ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਰਡਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਏ ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਟੀਚਿਆਂ (Waste-to-Wealth) ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੇਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਿਕਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਊਟਲੈਟਸ, ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ 22 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਆਊਟਲੈਟਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।