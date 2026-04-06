ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ 70 ਫੀਸਦ ਬਹਾਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਆਈਓਸੀਐਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : April 6, 2026 at 12:45 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOCL) ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ LPG ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ
IOCL ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ LPG ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਲੀਵਰੀ: ਸਿਰਫ਼ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 5.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ: 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ, 'ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੋਡ' (DAC) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 53% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਛੋਟੂ' ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ, ਲਗਭਗ 6.6 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ਼) ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਸਟਾਕ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।