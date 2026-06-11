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ਭਾਰਤੀ ਅੰਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇਪਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,005 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅੰਬ ਨੇਪਾਲ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਹਾ ਹੈ।

INDIAN MANGOES IN NEPAL
ਭਾਰਤੀ ਅੰਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 11, 2026 at 12:53 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅੰਬ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨੇਪਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਬ ਨਿਰਯਾਤ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਬ ਵਪਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ 2,005 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅੰਬ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 149 ਖੇਪਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 266 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 18 ਖੇਪਾਂ ਨੇਪਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਕਿਉਂ ਫੈਲੀ?

ਇਸ ਉਲਝਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ "ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ" ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ (WTO ਅਤੇ IPPC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।

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ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ
INDIAN MANGOES
INDIAN MANGOES IN NEPAL

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