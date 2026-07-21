ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 1,331 ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ 1,331 ਵਪਾਰਕ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
Published : July 21, 2026 at 12:45 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 1,331 ਵਪਾਰਕ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ (CPL) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੇੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGCA) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 791 ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਾਇੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (FTOs) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 540 ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦਸ ਪਾਇਲਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਝਾਨ)
2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:
- 2025: 1,652 ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ
- 2024: 1,347 ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ
- 2023: 1,622 ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ
- 2022: 1,165 ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 41 ਡੀਜੀਸੀਏ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਡਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 63 ਬੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਉਡਾਣ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 1:1:10 ਅਨੁਪਾਤ (ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 3,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਡਾਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।