ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ FIU-IND ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਨ, ਸਖ਼ਤ KYC ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
Published : January 12, 2026 at 10:14 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੋਇਨ, ਈਥਰਿਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈ (FIU-IND) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

FIU-IND ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ?
FIU-IND ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। WazirX, CoinDCX, ਅਤੇ CoinSwitch ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

'ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ'

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਪ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ IP ਪਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਾਈਵ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੇਵਾਈਸੀ:
ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ "ਲਾਈਵਨੈੱਸ ਚੈੱਕ" ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਪ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।

VPN ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ:


ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ VPN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ VPN ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।

'ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ'
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ₹50,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਵਾਲਿਟ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਪਾਰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

